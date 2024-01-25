توقيف رجل أعمال في هذه المنطقة اللبنانيّة... ما هي تهمته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات أوقفت رجل الاعمال ر.ح، بعد إستجوابه، على خلفية أعمال شغب كانت حصلت في وقت سابق، في منطقة حلبا، بسبب توقيف أحد ابناء المنطقة ويدعى ع.ق.ح.



وقالت مصادر إنّ حالة من الغضب تسود حلبا، وهناك توجّهٌ لقطع الطرقات.