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لبنان

تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين... ​شخصان أُصيبا ونُقلا إلى المستشفى

Lebanon 24
25-01-2024 | 11:52
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داهمت قوة من الجيش منزل أحد المشتبه بهم في سرقة السيارات، في بلدة القصر الحدوديّة.
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، حصل تبادل إطلاق نار، وأُصيب شخصين من ال ز، نُقِلا إلى المستشفى، وسط حراسة أمنيّة مشدّدة.
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