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لبنان

هل تُمدّد جلسات مناقشة الموازنة؟

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:05
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علم "لبنان 24"، أنّه من المتوقع ان تستكمل جلسة مجلس النواب غدا، حيث ستكون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة يردّ فيها على مداخلات النواب.
 
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