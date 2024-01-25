وقائع الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة.. إليكم أبرز مواقف النواب





واستكمل النواب من مختلف الكُتل مداخلاتهم وكلماتهم، خلال الجلسة المسائية قبل أن يتمّ رفعها الى الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة.

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وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قد أشار على هامش جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، إلى ان "سيتم التصويت على الموازنة يوم غد وسوف يكون جواب الحكومة على عدد من النقاط بشأنها".





حسن خليل

وافتتح النائب علي حسن خليل المداخلات، بكلمة قال فيها: "نُجدّد الحرص على إتّفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان"، مضيفا: "نحن مع اللامركزية الإدارية الموسّعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الإنتخابات".



وتابع: "نُريد إنتخابات رئاسة الجمهوريّة وموقع الرئاسة ليس تفصيلاً في الحياة السياسيّة"، مشيراً الى أننا على الاستعداد للحديث عن تفاهم شامل لتسهيل عمليّة الإنتخابات".



كما أكّد أن "واجب الحكومة أنّ تعمل وأنّ تجتمع وأنّ تتخّذ القرارات لتصريف أمور اللبنانيين".





الحاج حسن

بدوره، أكد النائب حسين الحاج حسن في مداخلته أن "لبنان قوي بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوته الذاتية".



وشدد على أنه "من مصلحتنا اللبنانيّة الوطنيّة أنّ نُساهم في منع العدوّ من تحقيق أهدافه والإنتصار في هذه الحرب البربرية التي يخوضها ضدّ الشعب الفلسطينيّ"، مؤكداً أنه "يجب أنّ يكون صوتنا وقف العدوان على غزة والعدوّ اليوم مردوع وقد هُزم في لبنان".





حاصباني

من جهته، قال النائب غسان حاصباني إنّه "وفق الدستور، يتوجّب علينا البحث في الموازنة والتصويت عليها، وهذه الموازنة بعيدة عن الإصلاح وهدفها تقليص العجز على الورقة وتحميل المواطن عبء العجز".





وأضاف: "من غير المقبول أن تمرّ هذه الموازنة كأداة لتفلّت الاقتصاد غير الشرعي على حساب الشرعي، وبإمكان الحكومة أن تقوم بخطوات إصلاحية".





وأكد أننا "حرصنا في النقاشات والتعديلات في لجنة المال أن نضع ضوابط على الضرائب، ونرفض الضرائب الجديدة".





مخزومي

النائب فؤاد مخزومي، أكّد بدوره أنّ "لبنان لا يستطيع العيش من دون القطاع المصرفيّ، لكن هذا القطاع لا يجب أنّ يستمرّ كما كان".



وفي مداخلته، قال: "الكابيتال كونترول" يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصية والا مصيره سيكون الفشل، وكفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ"، معتبراً أنّ "النموذج الإقتصاديّ السابق سقط إلى غير رجعة".





البزري

أما النائب عبدالرحمن البزري فقال: "نُناقش هذه الموازنة في زمن الشغور الرئاسيّ ومسؤوليّة الشغور الرئاسيّ تقع على عاتقنا نحن النواب".



ورأى ان "الموازنة هي موازنة ضريبية بامتياز وتأتي في زمن الغلاء المتفلت"، لافتاً الى أن "المطلوب أنّ نلحظ في هذه الموازنة خطورة ما يجري في المنطقة". تابع مجلس النواب مساء اليوم الخميس، جلسات مناقشة موازنة العام 2024 برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.واستكمل النواب من مختلف الكُتل مداخلاتهم وكلماتهم، خلال الجلسة المسائية قبل أن يتمّ رفعها الى الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة.وكان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قد أشار على هامش جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، إلى ان "سيتم التصويت على الموازنة يوم غد وسوف يكون جواب الحكومة على عدد من النقاط بشأنها".وافتتح النائب علي حسن خليل المداخلات، بكلمة قال فيها: "نُجدّد الحرص على إتّفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان"، مضيفا: "نحن مع اللامركزية الإدارية الموسّعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الإنتخابات".وتابع: "نُريد إنتخابات رئاسة الجمهوريّة وموقع الرئاسة ليس تفصيلاً في الحياة السياسيّة"، مشيراً الى أننا على الاستعداد للحديث عن تفاهم شامل لتسهيل عمليّة الإنتخابات".كما أكّد أن "واجب الحكومة أنّ تعمل وأنّ تجتمع وأنّ تتخّذ القرارات لتصريف أمور اللبنانيين".بدوره، أكد النائب حسين الحاج حسن في مداخلته أن "لبنان قوي بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوته الذاتية".وشدد على أنه "من مصلحتنا اللبنانيّة الوطنيّة أنّ نُساهم في منع العدوّ من تحقيق أهدافه والإنتصار في هذه الحرب البربرية التي يخوضها ضدّ الشعب الفلسطينيّ"، مؤكداً أنه "يجب أنّ يكون صوتنا وقف العدوان على غزة والعدوّ اليوم مردوع وقد هُزم في لبنان".من جهته، قال النائب غسان حاصباني إنّه "وفق الدستور، يتوجّب علينا البحث في الموازنة والتصويت عليها، وهذه الموازنة بعيدة عن الإصلاح وهدفها تقليص العجز على الورقة وتحميل المواطن عبء العجز".وأضاف: "من غير المقبول أن تمرّ هذه الموازنة كأداة لتفلّت الاقتصاد غير الشرعي على حساب الشرعي، وبإمكان الحكومة أن تقوم بخطوات إصلاحية".وأكد أننا "حرصنا في النقاشات والتعديلات في لجنة المال أن نضع ضوابط على الضرائب، ونرفض الضرائب الجديدة".النائب فؤاد مخزومي، أكّد بدوره أنّ "لبنان لا يستطيع العيش من دون القطاع المصرفيّ، لكن هذا القطاع لا يجب أنّ يستمرّ كما كان".وفي مداخلته، قال: "الكابيتال كونترول" يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصية والا مصيره سيكون الفشل، وكفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ"، معتبراً أنّ "النموذج الإقتصاديّ السابق سقط إلى غير رجعة".أما النائب عبدالرحمن البزري فقال: "نُناقش هذه الموازنة في زمن الشغور الرئاسيّ ومسؤوليّة الشغور الرئاسيّ تقع على عاتقنا نحن النواب".ورأى ان "الموازنة هي موازنة ضريبية بامتياز وتأتي في زمن الغلاء المتفلت"، لافتاً الى أن "المطلوب أنّ نلحظ في هذه الموازنة خطورة ما يجري في المنطقة".

ناصر

من جهته، أكد النائب حيدر ناصر، خلال مداخلته، أن "علينا أنّ نُعيد النظر في القطاع الطبيّ ككلّ".



وقال: "مشروع الموازنة الحالي لا يلحظ أزمة السكن"، كما طالب بتجديد البنى التحتية في طرابلس.

البعريني

وفي مداخلته خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، قال النائب وليد البعريني: "نُؤيّد الموازنة".

فياض

أما النائب علي فياض فاعتبر أن "هذه الموازنة هي لتصحيح الأرقام وتغيب عنها المعالجات".



