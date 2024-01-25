ناصر: مشروع الموازنة الحالي لا يلحظ أزمة السكن

قال النائب حيدر ناصر إنّ "علينا أنّ نُعيد النظر في القطاع الطبيّ ككلّ".

وطالب ناصر من مجلس النواب، "بتجديد البنى التحتية في طرابلس".

وأضاف: "مشروع الموازنة الحالي لا يلحظ أزمة السكن".