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لبنان

ناصر: مشروع الموازنة الحالي لا يلحظ أزمة السكن

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:39
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قال النائب حيدر ناصر إنّ "علينا أنّ نُعيد النظر في القطاع الطبيّ ككلّ".
 
 
وطالب ناصر من مجلس النواب، "بتجديد البنى التحتية في طرابلس".
 
 
وأضاف: "مشروع الموازنة الحالي لا يلحظ أزمة السكن".
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