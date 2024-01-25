بسبب الوضع على الحدود مع لبنان.. رئيس حزب إسرائيليّ بدأ بأخذ هذا النوع من الأدويّة إليكم ما كشفه

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس حزب "شاس" اليميني آريه درعي، قال إنّ "الوضع الأمني في الجنوب وفي الشمال يسلب النوم من عينيه".

وأضاف درعي: "لأسفي بدأت الإستعانة بحبوب منومة للنوم في الليل".