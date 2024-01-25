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لبنان
بسبب الوضع على الحدود مع لبنان.. رئيس حزب إسرائيليّ بدأ بأخذ هذا النوع من الأدويّة إليكم ما كشفه
Lebanon 24
25-01-2024
|
12:57
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس حزب "شاس" اليميني آريه درعي، قال إنّ "الوضع الأمني في الجنوب وفي الشمال يسلب النوم من عينيه".
وأضاف درعي: "لأسفي بدأت الإستعانة بحبوب منومة للنوم في الليل".
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