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لبنان

بسبب الوضع على الحدود مع لبنان.. رئيس حزب إسرائيليّ بدأ بأخذ هذا النوع من الأدويّة إليكم ما كشفه

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:57
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس حزب "شاس" اليميني آريه درعي، قال إنّ "الوضع الأمني في الجنوب وفي الشمال يسلب النوم من عينيه".
 
 
وأضاف درعي: "لأسفي بدأت الإستعانة بحبوب منومة للنوم في الليل".
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