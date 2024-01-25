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لبنان
نائب "محتار" خلال الجلسة... ماذا قال له برّي؟
Lebanon 24
25-01-2024
|
13:03
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قال النائب علي فياض من مجلس النواب، أثناء مداخلته في جلسة مناقشة الموازنة "محتار بلش بموضوع السياسة أو بالموازنة؟" فأجابه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "المهم تبلش".
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