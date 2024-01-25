نائب "محتار" خلال الجلسة... ماذا قال له برّي؟

قال النائب علي فياض من مجلس النواب، أثناء مداخلته في جلسة مناقشة الموازنة "محتار بلش بموضوع السياسة أو بالموازنة؟" فأجابه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "المهم تبلش".

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