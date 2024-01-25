Advertisement

لبنان

سرقة حصلت قرب أبرز المواقع في لبنان... شاهدوا بالفيديو ما فعله هذا الشخص

Lebanon 24
25-01-2024 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1156871-638418138888841806.jpg
Doc-P-1156871-638418138888841806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "وينيه الدولة"، عبر "يوتيوب"، فيديو لسرقة دراجة ناريّة، في منطقة الجديدة، على بعد 400 متر من قصر العدل.

ويُظهر الفيديو، كيف قام السارق بالدخول إلى موقف المبنى، حيث قام بسرقته.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون: الإسرائيليون اعترفوا عبر قناة الاتصال الجديدة مع واشنطن بارتكاب أخطاء
lebanon 24
26/01/2024 00:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: نرفض الضرائب الجديدة
lebanon 24
26/01/2024 00:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم.. محلان يتعرّضان للسرقة
lebanon 24
26/01/2024 00:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتكبوا جرائم مختلفة... توقيف 4 أشخاص في بين كفرحباب والسبتية والجديدة
lebanon 24
26/01/2024 00:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فيديو

سرقة

الجديدة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:27 | 2024-01-25
17:00 | 2024-01-25
16:20 | 2024-01-25
15:42 | 2024-01-25
15:33 | 2024-01-25
15:21 | 2024-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24