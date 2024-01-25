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لبنان
سرقة حصلت قرب أبرز المواقع في لبنان... شاهدوا بالفيديو ما فعله هذا الشخص
Lebanon 24
25-01-2024
|
14:03
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نشرت صفحة "وينيه الدولة"، عبر "يوتيوب"، فيديو لسرقة دراجة ناريّة، في منطقة الجديدة، على بعد 400 متر من قصر العدل.
ويُظهر الفيديو، كيف قام السارق بالدخول إلى موقف المبنى، حيث قام بسرقته.
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