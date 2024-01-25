في النبطية.. سوري يزوّر استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير

أوقفت مديرية النبطية الإقليمية في امن الدولة السوري "ع.ش." بعد توافر معلومات حول قيامه بتزوير استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير.





وبالتحقيق معه اعترف انه يقوم بتزوير هذه الاستمارات مقابل مبالغ مالية، فتم توقيفه وإجراء المقتضى القانوني بحقه وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.

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