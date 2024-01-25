بالصورة... طائرة إسرائيليّة قصفت منزلاً في الجنوب هل من إصابات؟

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، على أحد المنازل في بلدة الخيام.

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه لم يُصبّ أيّ شخص داخل المنزل.

وأضافت أنّ مواطناً أُصيب بجروح طفيفة، بعد تناثر الزجاج في المنزل المجاور للبيت المُستهدف.