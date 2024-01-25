شخصان أُصيبا... إليكم بالصور ما شهده طريق الطيونة مساء اليوم

عمل عناصر من الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة عبر نثر الرمال منعاً من حصول حوادث سير جراء تسرب الزيت على طريق عام الطيونة - بيروت.

توازياً، تمّ تقديم الاسعافات الاولية اللازمة ميدانياً لمصابين اصيبا جراء انزلاق داجتين ناريتين.