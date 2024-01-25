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لبنان

شخصان أُصيبا... إليكم بالصور ما شهده طريق الطيونة مساء اليوم

Lebanon 24
25-01-2024 | 15:21
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عمل عناصر من الدفاع المدني على تأمين السلامة العامة عبر نثر الرمال منعاً من حصول حوادث سير جراء تسرب الزيت على طريق عام الطيونة - بيروت.
 
توازياً، تمّ تقديم الاسعافات الاولية اللازمة ميدانياً لمصابين اصيبا جراء انزلاق داجتين ناريتين.
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