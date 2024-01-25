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لبنان

وزير الزراعة عرض الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان مع العلامة العاملي

Lebanon 24
25-01-2024 | 16:20
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إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، العلامة السيد نصرت قشاقش العاملي.
 
 
وعرض معه للأضرار الزراعية الناتجة عن الإعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد قرى الجنوب واهلها، و"بخاصة مهاجمة العدو للثروة الحرجية الجنوبية من اللبونة الى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ما أثر في شكل كبير في الاقتصاد الزراعي الجنوبي الذي يعتبر اكبر منطقة لبنانية منتجة للحمضيات حيث يشارك بجزء كبير من الانتاج المحلي".
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وخلال اللقاء شدد السيد قشاقش الى "ضرورة تأمين المساعدة التي تؤمن صمود اهلنا النازحين من ما يقارب 54 بلدة لبنانية حدودية جراء القصف المعادي الهستيري الذي يستهدف قراهم و بيوتهم".

وأكد قشاقش أنه لا يمكن التصدي لهذا العدو المعادي للانسانية الا انطلاقاً من الفتوى التاريخية التي اطلقها الامام القائد موسى الصدر وهي ان "اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام" و لا يمكن التحدث مع هذا العدو المحتل الا لغة واحدة لا بديل لها وهي: "المقاومة والسلاح والبندقية. وبفكر حسيني كربلائي لا يمكن هزيمته مهما اشتدت الصعاب".
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