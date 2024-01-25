في خطوة غير مسبوقة، بدأت جهات أمنية لبنانية ذات صلاحية إقفال محلات الاتجار بالخضار والفواكه لغير اللبنانيين من دون الحصول على إذن، وتأدية الرسوم المطلوبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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