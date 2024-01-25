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لبنان

حريق داخل شقّة في برج البراجنة

Lebanon 24
25-01-2024 | 18:14
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة السادسة من مبنى سكني في برج البراجنة - ضاحية بيروت الجنوبية.
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