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لبنان

أفرام الى التحقيق

Lebanon 24
25-01-2024 | 22:40
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أحال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المدير العام للأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام إلى النيابة العامة المالية بعد إخبار تقدّم به ضد الأخير اتّهمه فيه بمخالفات تتعلق باستخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية. واستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أفرام إلى التحقيق الأربعاء الماضي.(الاخبار)
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