باسيل يستكمل الامساك بمفاصل" التيار"

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كتب علي ضاحي في" الديار": الورشة التنظيمية لـ "التيار الوطني الحر" استكملت امس الاول بإعلان "التيار الوطني الحر" تعيين الاعلامي ميشال ابو نجم منسقاً للاعلام فيه خلفاً لمايا معلوف كنعان، والتي خلفت بدورها الاعلامية رندلى جبور التي استقالت من مهامها في 16 تشرين الثاني 2021 بفعل ظروف عائلية اجبرتها على ترك مهامها والتفرغ للعائلة لاشهر عديدة.وتكشف اوساط مطلعة على "الورشة البرتقالية"، ان الاعلان عن تعيين ابو نجم منسقاً للاعلام تأخر لشهر، وكان هناك كلام داخلي عن هذه التعيينات، وهي استكمال للورشة التنظيمية والتي بدأت مع اعادة انتخاب النائب جبران باسيل في 25 آب الماضي رئيساً لـ "التيار" بالتزكية، ومارتين نجم كتيلي لمركز نائبة الرئيس للشوون السياسية، وغسان خوري لمركز نائب الرئيس للشؤون الإداريةوتشير الاوساط الى ان اختيار ميشال ابو نجم له دلالاته السياسية والحزبية، وهو معروف انه من "المناضليين العونيين" القدامى، وكذلك لقربه من آل فارس ولشغله فترة طويلة مسؤولية الاعلام في مركز عصام فارس، وكذلك تسلمه مسوؤلية في لجنة العلاقات السياسية في مكتب نائب الرئيس، وعلاقته مع عدد من القوى والشخصيات السياسية والحزبية، كما تربط ابو نجم علاقة اعلامية وسياسية جيدة مع حزب الله.وتلفت الاوساط الى ان تغيير منسقين اثنين للاعلام في "التيار" خلال 3 سنوات، هدفه تنشيط الملف الاعلامي والتواصل مع جميع القوى السياسية والحزبية، ولا يخلو ايضاً من الاشارات السياسية والداخلية والتي ستظهر قريباً.في المقابل، ترى اوساط اخرى ان هذه التعيينات هي استكمال لاعادة "إمساك" باسيل بمفاصل "التيار"، بعد "نفضة" من الاقالات والاستقالات على خلفية الانتخابات النيابية الاخيرة، وكذلك على هامش التناقض والتباينات التي ظهرت في الملف الرئاسي، كما وعلى خلفية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي ادى الى فصل النائب السابق نبيل نقولا من "التيار الوطني الحر" منذ اسبوع تقريباً، على خلفية موقفه من التمديد لعون الذي اعتبر مخالفاً لتوجه باسيل و "التيار"