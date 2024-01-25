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لبنان

التوترات على الحدود مع جنوب لبنان بين أوستن وغالانت

Lebanon 24
25-01-2024 | 23:19
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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التزام واشنطن بالدبلوماسية لحل التوترات القائمة على الحدود مع جنوب لبنان.
 
وأعلن البنتاغون الأميركي في بيان أن "أوستن تحدث مع غالانت لتأكيد دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأهمية ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".
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وأضاف بيان الدفاع الأميركية أن "أوستن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى الدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية والهدف المشترك المتمثل في تجنب التصعيد الإقليمي".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة". (روسيا اليوم) 

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