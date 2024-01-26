نصيحة "لسعادتها": روقي ووطي صوتك

Advertisement

أسدى مكتب إعلامي مشهود له بمتابعته الدقيقة بالشكل والمضمون لآداء نواب كتلته الحزبية نصيحة لإحدى النائبات بضرورة خفض نبرة صوتها التي ظهرت عالية جداً ومزعجة كثيراً عند إلقائها كلمتها في المجلس النيابي في جلسة مناقشة الموازنة.لفْت النظر هذا جاء بعدما شعر الجميع في المجلس من نواب وصحافيين حاضرين أن الصوت كان عالياً جداً الى حد الإزعاج وعدم القدرة على الإصغاء لما تقول "سعادتها"، حتى أن عددا من الصحافيين المعتمدين في المجلس غادروا القاعة ومن ثم عادوا بعد إنتهاء كلمة هذه النائبة والتي كانت جيدة وأكاديمية في المضمون الحسابي والسياسي، إلا أنها كانت في الشكل غير موفقة، كما قال المصدر.وفي الكواليس أن "شخصية بارزة" طلبت من المكتب الاعلامي التأكيد على سعادتها بأن تهدأ قليلا وتخفف من حماستها".