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لبنان

نصيحة "لسعادتها": روقي ووطي صوتك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2024 | 01:15
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أسدى مكتب إعلامي مشهود له بمتابعته الدقيقة بالشكل والمضمون لآداء نواب كتلته الحزبية نصيحة لإحدى النائبات بضرورة خفض نبرة صوتها التي ظهرت عالية جداً ومزعجة كثيراً عند إلقائها كلمتها في المجلس النيابي في جلسة مناقشة الموازنة.
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 لفْت النظر هذا جاء بعدما شعر الجميع في المجلس من نواب وصحافيين حاضرين أن الصوت كان عالياً جداً الى حد الإزعاج وعدم القدرة على الإصغاء لما تقول "سعادتها"، حتى أن عددا من الصحافيين المعتمدين في المجلس غادروا القاعة ومن ثم عادوا بعد إنتهاء كلمة هذه النائبة والتي كانت جيدة وأكاديمية في المضمون الحسابي والسياسي، إلا أنها كانت في الشكل غير موفقة،  كما قال المصدر.
وفي الكواليس أن "شخصية بارزة" طلبت من المكتب الاعلامي التأكيد على سعادتها بأن تهدأ قليلا وتخفف من حماستها".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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