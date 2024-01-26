14
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نصيحة "لسعادتها": روقي ووطي صوتك
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-01-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسدى مكتب إعلامي مشهود له بمتابعته الدقيقة بالشكل والمضمون لآداء نواب كتلته الحزبية نصيحة لإحدى النائبات بضرورة خفض نبرة صوتها التي ظهرت عالية جداً ومزعجة كثيراً عند إلقائها كلمتها في المجلس النيابي في جلسة مناقشة الموازنة.
Advertisement
لفْت النظر هذا جاء بعدما شعر الجميع في المجلس من نواب وصحافيين حاضرين أن الصوت كان عالياً جداً الى حد الإزعاج وعدم القدرة على الإصغاء لما تقول "سعادتها"، حتى أن عددا من الصحافيين المعتمدين في المجلس غادروا القاعة ومن ثم عادوا بعد إنتهاء كلمة هذه النائبة والتي كانت جيدة وأكاديمية في المضمون الحسابي والسياسي، إلا أنها كانت في الشكل غير موفقة، كما قال المصدر.
وفي الكواليس أن "شخصية بارزة" طلبت من المكتب الاعلامي التأكيد على سعادتها بأن تهدأ قليلا وتخفف من حماستها".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت تأكل الكرواسان.. شاهدوا ردّ فعل رجل صادف هيفا وهبي في باريس (فيديو)
Lebanon 24
كانت تأكل الكرواسان.. شاهدوا ردّ فعل رجل صادف هيفا وهبي في باريس (فيديو)
03:30 | 2024-01-25
25/01/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب تركيا قبل قليل.. وسكان منطقة لبنانيّة شعروا بهزّة أرضيّة
Lebanon 24
زلزال ضرب تركيا قبل قليل.. وسكان منطقة لبنانيّة شعروا بهزّة أرضيّة
08:20 | 2024-01-25
25/01/2024 08:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من توقيع مصمم لبناني.. جنيفر لوبيز ابنة الـ 54 عاماً تُبهر الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
من توقيع مصمم لبناني.. جنيفر لوبيز ابنة الـ 54 عاماً تُبهر الجمهور بإطلالتها (صور)
04:00 | 2024-01-25
25/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل بسبب إشتراك الكهرباء!
Lebanon 24
قتيل بسبب إشتراك الكهرباء!
11:23 | 2024-01-25
25/01/2024 11:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مُدويّة تهزّ إسرائيل... هذا ما فعله أحد الجنود بزميلته خلال الحرب
Lebanon 24
فضيحة مُدويّة تهزّ إسرائيل... هذا ما فعله أحد الجنود بزميلته خلال الحرب
12:35 | 2024-01-25
25/01/2024 12:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
01:45 | 2024-01-26
نائب واحد قد يعارض جنبلاط
01:30 | 2024-01-26
تزامناً مع إنعقاد جلسة لمجلس النواب.. إقفال شارع المصارف اليوم
01:30 | 2024-01-26
باسيل يخسر المقربين منه
01:24 | 2024-01-26
العاصفة "دانييلا" بدأت: هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة.. الذروة في هذا الموعد
01:00 | 2024-01-26
رد حكومي مفصّل في ختام مناقشات الموازنة وهذا ما أبلغه حزب الله لحلفائه
23:19 | 2024-01-25
التوترات على الحدود مع جنوب لبنان بين أوستن وغالانت
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
26/01/2024 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
26/01/2024 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
26/01/2024 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24