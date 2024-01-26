العاصفة "دانييلا" بدأت: هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة.. الذروة في هذا الموعد

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أفادت صفحة الأرصاد الجوية عبر فيسبوك ان العاصفة الثلجية "دانييلا" الأولى لهذا العام تصل اليوم الجمعة وتترافق مع رياح قوية تصل سرعتها الى 90 كلم في الساعة مما قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وتطاير ألواح الطاقة الشمسية، وأعمدة، وأشجار قد تشكّل خطراً على السّلامة العامّة مع تحذير من ارتفاع موج البحر إلى 6 امتار.وأضافت الصفحة ان لبنان على موعد من اليوم الجمعة ولمدة أسبوع تقريباً مع أجواء قارسة البرودة.العاصفة الثلجية دانييلا ستسبب انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة والثلوج ستلامس ارتفاع الـ1000 متر يوم السبت 27 كانون الثاني خاصةً شمالاً وسوف يمتد تساقطها على شكل زخات على ارتفاع 700 متر و 800 متر يوم الإثنين و يوم الثلاثاء 29 و 30 كانون الثاني الحالي.وستكون ذروة العاصفة "دانييلا" في المتساقطات اليوم الجمعة وذروتها من حيث البرودة الإثنين والثلاثاء مع طقس عاصف وبارد جداً.طقس الأيام المُقبلةطقس الجمعة 26 كانون الثاني: غير مستقر وعاصف جداً وبارد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة تهطل الأمطار الغزيرة وتشتد وتصبح طوفانية مع احتمال تشكل السيول والفيضانات على الطرقاتطقس السبت 27 كانون الثاني: غير مستقر وعاصف أحياناً وبارد جداً مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة تخف وتيرة المتساقطات عن يوم الجمعة مع بعض الانفراجات خلال النهار والليل يرافقها عواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر خلال النهار ويمتد تساقطها ليلاً إلى ارتفاع 900 متر في حال توفر الهطول مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة.طقس الأحد 28 كانون الثاني: غير مستقر بارد جداً و غائم تهطل الأمطار المتفرقة وتشتد غزارتها ليلاً و يوم الإثنين تكون مصحوبة مع عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق و في فترة الليل يتدنى تساقطه الى ارتفاع 1000 متر خاصةً في المناطق الشمالية مع تحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو الـ 1100 متر.