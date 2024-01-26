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لبنان

تزامناً مع إنعقاد جلسة لمجلس النواب.. إقفال شارع المصارف اليوم

Lebanon 24
26-01-2024 | 01:30
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

السّاعة 15،00 من يوم الجمعة 26/01/2024 سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لمتابعة دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024.
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 لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كُلِيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارًا من الساعة 10،00 صباحًا من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
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