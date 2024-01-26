القصف يعود جنوباً.. وصوت انفجار يهزّ صباح الناقورة

عاد التوتر صباح اليوم الى الحدود الجنوبية مع اسرائيل حيث قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي أطراف بلدة حولا منطقة القعدة ووادي البياض، على اطراف حولا وكفركلا وميس الجبل ووادي حامول - الناقورة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما سمع صوت انفجار في أجواء حدود الناقورة، تبين في ما بعد انه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية.

في المقابل، أفادت قناة "الجزيرة" ان "صفارات الإنذار دوت في بلدة مرغليوت والجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان".



كما أفادت القناة 12 الاسرائيلية عن "رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه مستوطنة "مرغليوت" بالجليل".



من جهة ثانية، هاجم الجيش الإسرائيلي مهبطا رئيسيا لطائرات حزب الله وإيران في قلعة جابر، لبنان، كان يستخدم لشن هجمات جوية ضد إسرائيل، في تصعيد كبير بين الجانبين، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".



