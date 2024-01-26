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لبنان

تداعيات العاصفة "دانييلا" بدأت.. طرقات مقطوعة وأخرى سالكة

Lebanon 24
26-01-2024 | 02:52
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بدأت تداعيات العاصفة "دانييلا" بالوصول الى لبنان، تزامناً مع اشتداد حدة المنخفض الجوي، وقد أدت الامطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية الى انقطاع الطريق التي تربط بين بلدتي ايزال وكفرحبو في الضنية، نتيجة تشكل السيول وانهيارات جزئية للاتربة والحجارة والصخور. 
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ووجهت نداءات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين الى تجنب عبور هذه الطريق بسبب المخاطر عليها.

الى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري ان طريق ضهر البيدر زحلة وترشيش زحلة سالكتان أمام جميع السيارات.
 
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