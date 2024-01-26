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لبنان

بشرى من الحلبي الى المدارس الرسمية... وتحويلات مالية بالدولار!

Lebanon 24
26-01-2024 | 02:56
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، أن 1003 مدارس رسمية بدأت صناديقها  تتلقى تباعا تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف، ولفت إلى أن هناك ١٥٨ ثانوية  تمت تغذية صناديقها في شهر كانون الأول الماضي.
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ودعا "المدارس التي لم تسلم موازناتها بعد، إلى إنجازها وتسليمها إلى الوزارة لكي تصل التغذية المالية إلى صناديقها، ما يمكنها من الإنفاق على تشغيل مرافقها، وسداد أجور وبدلات مترتبة أساسا على صناديقها".
وترأس الوزير الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء، ودرس طلبات المؤسسات الجامعية وعددا من القضايا المبدئية في التعليم العالي، واتخذ في شأن كل منها القرارات المناسبة.
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