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وفي أيلول الماضي، كشف وزير الدفاع يوآف غالانت عن صور تظهر القاعدة الجوية المشتركة بين حزب الله وإيران في جنوب لبنان، على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية. هاجم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مهبطا رئيسيا لطائرات حزب الله وإيران في قلعة جابر في الجنوب اللبناني، كان يستخدم لشن هجمات جوية ضد إسرائيل، في تصعيد كبير بين الجانبين، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".وفي أيلول الماضي، كشف وزير الدفاع يوآف غالانت عن صور تظهر القاعدة الجوية المشتركة بين حزب الله وإيران في جنوب لبنان، على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، ولم يذكر الجيش في حسابه على تيليغرام تفاصيل أخرى. (العربية)