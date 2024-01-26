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لبنان

بعد مشهد "النافورة" في ضبية... مياه بيروت تعلن تصليح العطل

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:19
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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان الآتي:
 
"تفيد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن فرق العمل أنجزت هذا الصباح تصليح العطل الذي طرأ على سكر التفريغ لخط التغذية من فوار انطلياس نحو محطة التكرير في الضبية الأمر الذي أدى أمس إلى تدفق المياه على الطريق الساحلي.
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وكانت فرق المؤسسة قد باشرت بأعمال التصليح فور حصول العطل، وقطعت المياه عن الخط المذكور حصرًا وليس عن محطة الضبية.
 
بناء عليه، تؤكد المؤسسة أن التقنين على المناطق التي تتغذى بالمياه من محطة التكرير في الضبية لم يكن مطروحا على الاطلاق وقد بقي برنامج التغذية على حاله، باعتبار أن مؤسسة المياه لا تستخدم في هذه الفترة من السنة كمية المياه العائدة إلى فوار أنطلياس نظرًا للتدفق المائي العالي من نبعي القشوش وجعيتا اللذين يلبيان الحاجة المطلوبة ويغطيان القدرة الاستيعابية لمحطة ضبية التي تعمل حاليًا بأقصى طاقتها. لذا، اقتضى التوضيح بعد التداول بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن عبر منصات تواصل اجتماعي". 
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