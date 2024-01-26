لماذا ارتفعت أسعار المحروقات اليوم؟

سجل اليوم، إرتفاع في سعري البنزين والمازوت، فيما إستقر سعر الغاز على حاله.

وأوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في تصريح، أن مرد إرتفاع الأسعار، هو بسبب التوتر والأحداث في العالم، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، في فلسطين والبحر الأحمر، ولفت الى ان هذه الأحداث إنعكست سلبا على قطاع المحروقات، وادت الى ارتفاع سعر نقلها وشحنها عبر البحر، لافتا الى ان سعر برميل النفط، ارتفع من 78 دولار الى 81 دولار، معربا عن قلقه من تصاعد أسعار المحروقات نتيجة تلك الأحداث الجارية في البحر الأحمر.

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