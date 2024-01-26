Advertisement

لبنان

لماذا ارتفعت أسعار المحروقات اليوم؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1157071-638418618447158704.jpg
Doc-P-1157071-638418618447158704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل اليوم، إرتفاع في سعري البنزين والمازوت، فيما إستقر سعر الغاز على حاله.
وأوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في تصريح، أن مرد إرتفاع الأسعار، هو بسبب التوتر والأحداث في العالم، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، في فلسطين والبحر الأحمر، ولفت الى ان هذه الأحداث إنعكست سلبا على قطاع المحروقات، وادت الى ارتفاع سعر نقلها وشحنها عبر البحر، لافتا الى ان سعر برميل النفط، ارتفع من 78 دولار الى 81 دولار، معربا عن قلقه من تصاعد أسعار المحروقات نتيجة تلك الأحداث الجارية في البحر الأحمر.
Advertisement

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-01-26
04:25 | 2024-01-26
04:20 | 2024-01-26
04:06 | 2024-01-26
04:00 | 2024-01-26
03:49 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24