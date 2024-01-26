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لبنان

لبنان في قلب المنخفض الجوي الثاني.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا لغاية يوم الأحد

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:20
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية بأن المنخفض الجوي الثاني الذي يضرب لبنان سيتعمق وسيترافق مع أمطار غزيرة وأحيانا طوفانية تبدأ من ساعات الظهر وتستمر لغاية صباح السبت.

وأضاف صباح السبت تصبح الأمطار عادية وخفيفة؟
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 وتابع خنيصر: "تتعمق الكتل القطبية في لبنان بعد ظهر اليوم وستتدنى الثلوج لتتساقط على ارتفاع الـ 1400 متر ثم تلامس الـ 1300 وتتدنى في ساعات المساء إلى 1100 متر."

وأوضح خنيصر بأن الكتل القطبية التي ستضرب لبنان ستكون ضعيفة لأن الضغط الجوي في لبنان وقبرص ما بين 1012 و1014 hpa أما في تركيا فهو ما فوق الـ 1030hpa  .

وقال: "لبنان هو محاط بكتل كبيرة من الضغوط الجوية المرتفعة والرياح ستكون مُتضاربة لذا الكتل القطبية ستفقد برودتها والثلوج لن تتساقط ما دون الـ 1000 متر من الآن ولغاية يوم الإثنين المقبل.

وحذر خنيصر من اشتداد فعالية المنخفض ليتحوّل الى طوفاني في عدة مناطق من ساعات الظهيرة (يوم الجمعة ٢٦/٠١/٢٠٢٤) وحتى فجر السبت، مع عواصف بردية ساحلاً وجبلا وارتفاع منسوب المياه على الطرقات، وانزلاقات صخرية وزحل اتربة جبلية خلال الايام المقبلة وفيض الانهر وتفجر الينابيع.
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