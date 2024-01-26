العثور على جثة رجل على احد شواطئ العريضة

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المدعو "خ.ي" (ابو محمود) من مدينة الميناء وسكان منطقة كرم الاخرس - المنية جثة هامدة على احد شواطئ العريضة، فيما العمل جار لمعرفة اسباب الوفاة من قبل الطبيب الشرعي.