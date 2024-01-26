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لبنان

بعد الهزتين اللتين ضربتا تركيا يوم أمس.. توضيح مهمّ لخبير جيولوجيّ هل لبنان معرّض للزلازل؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 04:20
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قال الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على "اكس": "أتلقّى الكثير من الاتصالات و الاستفسارات حول الوضع الزلزالي في منطقتنا بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. اليكم بعض الأجوبة".
 
وأضاف: "الهزتان الأرضيتان في جنوب تركيا مساء أمس بقوة 5 و 4.4 درجات هما هزتان ارتداديتان على فالقي زلازل 6 شباط 2023. ليس من المستبعد استمرار حصول هذه الهزات لفترة طويلة تتخطّى الذكرى السنوية الأولى للزلزالين". 
 
وتابع قائلاً: "الطقس العاصف والبرق والرعد والرياح القوية والأمطار الغزيرة ليس لها أية علاقة بحصول الزلازل على الاطلاق". 
 
وأردف: "القصف في جنوب لبنان بوتيرته الحالية وتباعده بالزمان والمكان لا يؤثر على حصول الزلازل، وكذلك القصف البربري في غزة لا يؤثر على حركة فالق البحر الميت"." 
 
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