بعد الهزتين اللتين ضربتا تركيا يوم أمس.. توضيح مهمّ لخبير جيولوجيّ هل لبنان معرّض للزلازل؟

قال الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على "اكس": "أتلقّى الكثير من الاتصالات و الاستفسارات حول الوضع الزلزالي في منطقتنا بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص. اليكم بعض الأجوبة".

وأضاف: "الهزتان الأرضيتان في جنوب تركيا مساء أمس بقوة 5 و 4.4 درجات هما هزتان ارتداديتان على فالقي زلازل 6 شباط 2023. ليس من المستبعد استمرار حصول هذه الهزات لفترة طويلة تتخطّى الذكرى السنوية الأولى للزلزالين".

وتابع قائلاً: "الطقس العاصف والبرق والرعد والرياح القوية والأمطار الغزيرة ليس لها أية علاقة بحصول الزلازل على الاطلاق".

وأردف: "القصف في جنوب لبنان بوتيرته الحالية وتباعده بالزمان والمكان لا يؤثر على حصول الزلازل، وكذلك القصف البربري في غزة لا يؤثر على حركة فالق البحر الميت"."