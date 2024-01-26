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لبنان

جنبلاط عن وصفه خيار لبنان أولًا بالسخيف: أتمنى اعتباره في غير مكانه

Lebanon 24
26-01-2024 | 04:25
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس": "في الحديث الذي أدليت به إلى جريدة الاخبار وصفت فيه خيار لبنان اولاً بالسخيف الأمر الذي يجعلني أتنكر لحقبة مهمة من تاريخي. لذا اتمنى اعتبار هذا الوصف في غير مكانه".
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