جنبلاط عن وصفه خيار لبنان أولًا بالسخيف: أتمنى اعتباره في غير مكانه

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس": "في الحديث الذي أدليت به إلى جريدة الاخبار وصفت فيه خيار لبنان اولاً بالسخيف الأمر الذي يجعلني أتنكر لحقبة مهمة من تاريخي. لذا اتمنى اعتبار هذا الوصف في غير مكانه".

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