تعميم عاجل من محافظ البقاع يتعلق بالعاصفة.. هذه تفاصيله

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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة تعميما حمل الرقم 146/4 بتاريخ 2024/1/25 موجها الى كل من قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، إقليم البقاع في الصليب الأحمر اللبناني، المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع، مصلحة الزراعة في البقاع، المركز الإقليمي للدفاع المدني في البقاع، دائرة الشؤون الإجتماعية في البقاع، "لاتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر"، نظرا" لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي بناء على معطيات الأرصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني التي تشير إلى قرب وصول منخفض جوي ترافقه رياح قوية وأمطار غزيرة وثلوج على الجبال والمرتفعات بدءا من إرتفاع 1000 متر وربما أقل وذلك إعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع قيه 26/1/2024 ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه ‎2024/1/31، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد".ودعا أبو جودة إلى "البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".وتمنى أبو جودة على المواطنين "أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنب سلوك الطرق الجبلية الا عند الضرورة، حفاظا على سلامتهم".