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لبنان
مزوّر استمارات سير في قبضة أمن الدولة
Lebanon 24
26-01-2024
|
05:23
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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة النبطيّة الإقليميّة، السوريّ (ع.ش.)، بعد توافر معلومات حول قيامه بتزوير استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير، وبالتحقيق معه اعترف أنّه يقوم بتزوير هذه الاستمارات مقابل مبالغ مالية، وقد تمّ توقيفه وإجراء المقتضى القانونيّ بحقه بالتنسيق مع القضاء المختصّ.
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