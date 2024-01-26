كيف هو وضع الطرقات في حاصبيا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طريق شبعا - راشيا الوادي عبر وادي جنعم سالك فقط أمام المركبات الرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج، في حين لا يزال طريق كفرشوبا - شبعا مقفلا في منطقة سدانة، جراء القصف الاسرائيليّ.

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