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لبنان

تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي.. هكذا أصبحت

Lebanon 24
26-01-2024 | 05:47
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أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى انه "في إطار سعيه المستمر لتحسين التقديمات الصحية، وذلك استكمالا للنهج التصحيحي الذي اعتمده، وتنفيذا للعهد الذي قطعه بتوظيف أية إيرادات إضافية يحققها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل تحقيق هذه الغاية، واستنادا الى قراري مجلس الإدارة رقم 1268 و 1269 المتخذين في جلسته عدد 1027 تاريخ 17/1/2024، أصدر المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي مذكرتين إعلاميتين بتاريخ 25/1/2024 حملت الأولى الرقم 738 وقضى بموجبها تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى عن طريق البريتوان  PERITONEAL DIALYSIS لتصبح كالتالي: 
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Name of item    Registration number    Therapy Mode    Price MOPH 2023
            
DIANEAL PD4 CYCLER 1.36% GLUCOSE    36814/1    CYCLER    205,601
DIANEAL PD4 CYCLER 2.27% GLUCOSE    36914/1    CYCLER    205,601
DIANEAL PD4 CYCLER 3.86% GLUCOSE    39014/1    CYCLER    205,601
EXTRANEAL 7.5% SINGLE BAG    195044/04    CYCLER    359,463
DIANEAL PD4  1.36% GLUCOSE    32614/1    MANUAL    207,880
DIANEAL PD4  2.27% GLUCOSE    32514/1    MANUAL    207,880
DIANEAL PD4 3.86% GLUCOSE    39114/1    MANUAL    198,796
EXTRANEAL 7.5% TWIN BAG    195043/04    MANUAL    420,468
NUTRINEAL PD4 WITH 1.1% AMINO ACID TWIN    195042/04    MANUAL    290,169

آملا أن يؤدي هذا التدبير إلى تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عن حوالي 100 مريض يتعالجون بهذه الطريقة لغسيل الكلى وهم خارج المستشفى (في المنزل)".
 
وأضافت في بيان: "أما المذكرة الثانية التي حملت الرقم 739 فقد قضى بموجبها تحديد تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانية "RADIOTHERAPY" بمبلغ مقطوع قدره 90 مليون ل.ل. المتضمن العلاج بالاشعة بمختلف الطرق CT-Scan و MRI المرافقة له مهما بلغ عدد الجلسات، ضمن الضوابط التالية:
" في حال توقف العلاج لأي سبب من الأسباب قبل منتصف عدد الجلسات، يدفع نصف المبلغ المقطوع.
 وفي حال عدم استكمال العلاج لأي سبب من الأسباب بعد تعدي منتصف عدد الجلسات، يدفع المبلغ كاملاً". 

هذا وطلب كركي من جميع المتعاملين مع الصندوق في القطاع الصحي الإلتزام  بالتعرفات المحددة أعلاه وعدم تقاضي أية فروقات مالية ناتجة عن هذه الأعمال والتي لم يعد في استطاعة المضمونين تحمل أعبائها، كما دعاهم الى التعاون وبذل الجهود المشتركة من أجل العبور الى بر الأمان واستعادة الضمان لدوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، محذرا من أن إدارة الصندوق سوف تتخذ إجراءات رادعة في حق المخالفين قد تصل إلى حد الإدعاء أمام القضاء المختص.
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