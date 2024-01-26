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لبنان

محلٌ على الأوتوستراد يتعرّض لإطلاق نار!

Lebanon 24
26-01-2024 | 06:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن دراجة ناريّة، أطلقوا النار على صالون حلاقة، يملكه ح.و، على أوتوستراد بتوراتيج في قضاء الكورة.
 
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
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إطلاق نار

صالون حلاقة

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