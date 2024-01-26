محلٌ على الأوتوستراد يتعرّض لإطلاق نار!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن دراجة ناريّة، أطلقوا النار على صالون حلاقة، يملكه ح.و، على أوتوستراد بتوراتيج في قضاء الكورة.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.