دعموش: كلّ الاعتداءات لن تُثني المقاومة عن مواصلة دعمها لغزة

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اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن "كل المنظومة الحقوقية والأخلاقية والإنسانية التي كان يدّعيها الغرب سقطت أمام ما يجري في غزة، وقد كشف الغرب بقيادة أميركا عن انحطاط أخلاقي وإنساني خطير، وعن ازدواجية معايير غير مفهومة".وأشار في خطبة الجمعة إلى أنّ "أميركا أعطت الحقّ لنفسها بأن تدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح والصواريخ ليقتل ويدمر ويرتكب المجازر في غزة، بينما تعمل على منع أيّ دولة أو جهة من دعم الشعب الفلسطيني، وعندما يقف أحد ليساند غزة ويطالب بإيصال المساعدات لأكثر من مليون ونصف محاصر في غزة يُدرج على لوائح الإرهاب وتشنّ عليه الحروب".وأوضح أنّ "أميركا لم تكتف بدعم الكيان الصهيوني بالعتاد والسلاح وآلة القتل وتغطية عدوانه وإجرامه بل قامت بالاعتداء المباشر على كلّ ‏من يُساند ‏ الشعب الفلسطيني المظلوم كما في فعلت في اليمن والعراق، واستخدمت كلّ أساليب التهويل والتهديد وحرّكت الوفود والوساطات كما فعلت في لبنان من أجل الضغط لإقفال جبهة الجنوب وإراحة العدو ليتفرّغ بالكامل لغزة".واعتبر أنّ "كلّ هذه الاعتداءات والتهديدات والضغوط لن تُثني حركات المقاومة في المنطقة عن مواصلة دعمها لغزة ما لم يتوقف العدوان".وأكد أنّ "العدوان الأميركي البريطاني المستمر على اليمن والاعتداء الأميركي على فصائل المقاومة في العراق والتهويل والتهديد للبنان لن يقدم أو يُؤخّر شيئًا، ولن يُثني اليمنيين ولا المقاومة في العراق وفي لبنان عن دعم غزة بل سيزيدهم ذلك قوّةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهة التهديدات والعدوان، كما سيزيدهم إصرارًا على ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المُحقّة ‏والعادلة".