سلوم: لتأمين الدواء المدعوم والجيّد لـ 30 ألف مريض سرطان

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زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية، طالباً مساعدته للضغط "لتأمين الدواء المدعوم والجيّد لثلاثين الف مريض سرطان واكثر من ٣ آلاف مريض تصلب لويحي والاف مرضى الامراض المستعصية الذين يواجهون الموت والمزلّة للإستحصال على دواءٍ غير مؤمّن في غالب الاحيان".كما عرض سلوم خلال الزيارة، وفق بيان عنه مع المطران عوده "لموضوع ترشّحه لرئاسة الرابطة المارونيّة، ولأهميّة توحيد كل القوى المسيحيّة حول رؤية وعمل مشترك لإستعادة الدور التاريخي والمحوري خدمةً للبنان الصيغة والكيان والمساواة".واعتبر سلوم ان "هنالك كثير من اوجه الشبه بين الواقع المسيحي وواقع مرضى الامراض المستعصية، فهو يحتاج الى عجيبة من السماء وعلينا ان نعمل جميعنا على حصولها".