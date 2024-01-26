التوتر كبير في الجنوب.. ماذا يجري الآن؟

تسيطر أجواء التوتر الكبير على المناطق الحدودية في جنوب لبنان وذلك بعدما أقدم جيش العدو الإسرائيلي على تنفيذ غارات جديدة استهدفت عدداً من البلدات.

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وأفادت مصادر ميدانية في الجنوب بأنّ الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منطقة المحمية بيت عيترون ومارون الراس، فيما أفيد عن سقوط 5 قذائف مدفعية على أطراف بلدة بيت ليف.



في غضون ذلك، تحدثت المعلومات عن قصفٍ مدفعيّ عنيف طال أطراف مزرعة السلامية، في حين تعرضت منطقة الوادي في كفرحمام للقصف المُعادي.



كذلك، أفادت المصادر عن حصول قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات عيتا الشعب وميس الجبل ودبل في الجنوب.



وفي وقتٍ سابق، اليوم الجمعة، أعلن "حزب الله" أن مجاهديه إستهدفوا صباح اليوم عند الساعة 8.10 صباحاً، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين.

