آخر سر.. مفاجأة كبرى عن "حزب الله" يعلنها تقرير إسرائيليّ!

نشر موقع " globes" الإسرائيلي تقريراً قال فيه إنّ "حزب الله في لبنان هو أكثر احترافية من حركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني"، موضحاً أن "القتال بين إسرائيل والحزب اشتد هذا الشهر عند الحدود بين لبنان وإسرائيل"، وأضاف: "ليس واضحاً إلى متى يمكن أن تستمر المعركة على الحدود. لقد تم بالفعل إجلاء المواطنين على جانبي الحدود، ويبدو أن واشنطن وحدها ما زالت تصدق الحل الدبلوماسي".

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وذكر التقرير الذي ترجمه "لبنان24" أنّ حرباً غير مُعلنة تدور في جميع أنحاء المنطقة الجبلية التي تفصل إسرائيل عن لبنان، كاشفاً أن عدد الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند الحدود مع لبنان يماثل عدد أولئك الذين شاركوا في حرب غزة، وأضاف: "وسط كل ذلك، فإن المعركة حتى الآن ما زالت ثابت بمعظمها وتستخدم خلالها الصواريخ والمدفعية والقنابل والتسلل الخفي".

ويزعم "globes" أن "حزب الله" زاد ذخائره المنقولة إليه من إيران وسوريا وروسيا والصين، مشيراً إلى أن عدد العناصر المتفرغين في الحزب يناهز الـ30 ألفاً وهؤلاء أكثر إحترافية من حماس"، وأضاف: "وسط ذلك، فإنّ عشرات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي يحتفظون بمواقع دفاعية عند الحدود مع لبنان ضد الصواريخ وقذائف الهاون".

ونقل الموقع عن المُقدّم في الجيش الإسرائيلي دوتان رازيلي قوله: "الوضع الآن أكثر هدوءاً من المعتاد عند الجبهة مع لبنان، وهذا الأمر يجعلني أشعر بالريبة".

أضاف: "ما زلنا لا نملك تسمية لما يحصل.. لكن في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، بدأ الناس يطلقون على هذا الصراع لفظ الحرب".

كذلك، يزعمُ ضباط إسرائيليون إنهم أجبروا حزب الله على التراجع قليلاً عن السياج، في حين أن "globes" كشف أن نشطاء قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"، يعبرون الحدود بين الحين والآخر بحثاً عن جنود وسكان في الجانب الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى أنَّ "حزب الله" لم ينشر بعد أسلحته بعيدة المدى، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تأمر دباباتها بالتحرك شمالاً، لكن القتال اشتد كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وقال: "لا أحد يعلمُ كم من الوقت يمكن أن تستمر المعركة الحدودية".

ويقول الإسرائيليون، من المزارعين إلى قادة الجيش، إن الوضع في الشمال لا يطاق، فيما تخشى البلاد خسارة جزء من أراضيها المأهولة، وقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان في الأيام الأخيرة من أن الوقت ينفد.

في حديثه، يقول المقدم رازيلي إنّ القتال على التلال وسط أمطار الشتاء يثير قلق العديد من الجنود الإسرائيليين عند الحدود مع لبنان، وأضاف: "حتى الأشخاص ذوي الخبرة يجب عليهم إعادة تأهيل حاسة السمع لديهم لفهم مدى قرب أو بعد الأصوات".