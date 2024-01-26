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لبنان

خبرٌ حاسم.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2024 | 07:04
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نفت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" ما أشيع مؤخراً عن أنّ مصرف لبنان قد غيّر توجهه القاضي بمنح كل مودع 150 دولاراً شهرياً وفق تعميم جديد سيصدر عنه.
وأشارت المصادر إلى أن المبلغ المذكور سيبقى كما هو ولن يهبط إلى 100 دولار بعكسِ ما قيل، موضحة أنّ البنك المركزي يُحضر العدة حالياً لإصدار ذاك التعميم قريباً جداً وتحديداً خلال الأيام القليلة المقبلة.
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المصادر عينها قالت إنّ البنك المركزي مُصرّ على المضي في ذاك التعميم خصوصاً أنهُ يمنح المودعين جزءاً يسيراً من أموالهم بالدولار الأميركي بعيداً عن "اللولار" الذي ساهم إلى حدّ كبير في إجتزاءِ نسبةٍ كبيرة من الودائع خلال الفترات الماضية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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