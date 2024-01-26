ينتحل صفة طبيب أطفال.. يقوم بمعاينتهم ويصف لهم أدوية مهرّبة!

أشارت مديرية أمن الدولة في بيان إلى أنه "بعد ورود معلوماتٍ تفيد بأنّ شخصاً سورياً ينتحل صفة طبيب، ويقوم بمعاينة الأطفال ويصف لهم أدوية مهرّبة من سوريا إلى لبنان، أقدمت دوريّة من أمن الدّولة في الشمال – مكتب المنية الضنّيّة، وبمؤازرة مراقب صحّيّ من القضاء، على دهم منزل السّوريّ (ع.ك.)، حيث ضبطته بالجرم المشهود وهو يعاين أحد الأطفال، فتمّ توقيفه وأحيل مع المضبوطات على القضاء المختصّ". (الوكالة الوطنية)

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