بصاروخ جديد.. "حزب الله" يقصف ثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، أنّ مجاهديه إستهدفوا ثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية عند الساعة 1.00 ظهراً.

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ولفت بيان صادر عن الحزب إلى أنه تم خلال العملية استخدام صواريخ "فلق 1"، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في الهدف.