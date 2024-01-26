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لبنان

بصاروخ جديد.. "حزب الله" يقصف ثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية

Lebanon 24
26-01-2024 | 07:18
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، أنّ مجاهديه إستهدفوا ثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية عند الساعة 1.00 ظهراً.
 
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ولفت بيان صادر عن الحزب إلى أنه تم خلال العملية استخدام صواريخ "فلق 1"، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في الهدف.
 
 

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