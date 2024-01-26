عن قصف لبنان.. بيانٌ جديد من الجيش الإسرائيليّ

أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنهُ قصف مبانٍ عسكرية يستخدمها "حزب الله" في منطقتي بنت جبيل والخيام - جنوب لبنان.

وذكر البيان أنه تم رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل الشيخ، مشيراً إلى أن تلك القذائف سقطت في مناطق مفتوحة، وأضاف: "إثر ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران، علماً أنه أطلق صباح اليوم نيران المدفعية على عددٍ من مناطق الجنوب".

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آخر التطورات

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، أنّ مجاهديه إستهدفوا ثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية عند الساعة 1.00 ظهراً. ولفت البيان إلى أنه تم خلال العملية استخدام صواريخ "فلق 1"، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في الهدف. وظهر اليوم،