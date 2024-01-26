عن قصف لبنان.. بيانٌ جديد من الجيش الإسرائيليّ

أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنهُ قصف مبانٍ عسكرية يستخدمها "حزب الله" في منطقتي بنت جبيل والخيام - جنوب لبنان.
وذكر البيان أنه تم رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل الشيخ، مشيراً إلى أن تلك القذائف سقطت في مناطق مفتوحة، وأضاف: "إثر ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران، علماً أنه أطلق صباح اليوم نيران المدفعية على عددٍ من مناطق الجنوب".
آخر التطورات
وظهر اليوم، أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، أنّ مجاهديه إستهدفوا ثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية عند الساعة 1.00 ظهراً.
ولفت البيان إلى أنه تم خلال العملية استخدام صواريخ "فلق 1"، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصابات مباشرة في الهدف.
كذلك، أفادت مصادر ميدانية في الجنوب بأنّ الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منطقة المحمية بيت عيترون ومارون الراس، فيما أفيد عن سقوط 5 قذائف مدفعية على أطراف بلدة بيت ليف.
وتحدثت المعلومات عن قصفٍ مدفعيّ عنيف طال أطراف مزرعة السلامية، في حين تعرضت منطقة الوادي في كفرحمام للقصف المُعادي.
مع هذا، فقد كشفت المصادر عن حصول قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات عيتا الشعب وميس الجبل ودبل في الجنوب.
وفي وقتٍ سابق، اليوم الجمعة، أعلن "حزب الله" أن مجاهديه إستهدفوا صباح اليوم عند الساعة 8.10 صباحاً، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين.