سماع إطلاق نار في طرابلس... وهذا ما تبيّن

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار، في أرجاء مدينة طرابلس.

وقد تبيّن أنّ أحد الأشخاص أطلق النار في الهواء، في محيط منطقة الضم والفرز في طرابلس.