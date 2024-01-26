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لبنان

سماع إطلاق نار في طرابلس... وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار، في أرجاء مدينة طرابلس.
 
 
وقد تبيّن أنّ أحد الأشخاص أطلق النار في الهواء، في محيط منطقة الضم والفرز في طرابلس.
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إطلاق نار

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