من هم النواب الذين غادروا قاعة المجلس؟

أفادت الـ"أم تي في"، عن خروج النواب سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم من جلسة الموازنة، وبقي أعضاء لجنة المال بعد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراح "التيار الوطني الحر".

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