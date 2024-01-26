Advertisement

لبنان

من هم النواب الذين غادروا قاعة المجلس؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1157249-638418811632880597.jpg
Doc-P-1157249-638418811632880597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الـ"أم تي في"، عن خروج النواب سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم من جلسة الموازنة، وبقي أعضاء لجنة المال بعد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراح "التيار الوطني الحر".
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: لم يكن أي نائب لحزب الله والتيار في القاعة والأهم ان "القطوع مرّ" والأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم انه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا
lebanon 24
26/01/2024 19:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" قد يقاطع.. هل بات "نصاب" الجلسة التشريعية محسومًا؟!
lebanon 24
26/01/2024 19:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في الادارة بداية اشير الى انه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء سنطرح كما تعهدنا موضوع اعطاء الحوافز المالية للقطاع العام
lebanon 24
26/01/2024 19:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يستكمل الامساك بمفاصل" التيار"
lebanon 24
26/01/2024 19:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار

الجلسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2024-01-26
08:50 | 2024-01-26
12:17 | 2024-01-26
12:04 | 2024-01-26
11:31 | 2024-01-26
11:15 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24