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لبنان

تحذير مهم وعاجل إلى السائقين.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
26-01-2024 | 08:55
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين، "توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار الغزيرة، وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال بغرف عمليات قوى الامن الداخلي 112 او بغرفة العمليات المشتركة 1720".
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ويؤثر على لبنان منخفض جوي، وبحسب ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية، فإن المنخفض الذي يضرب لبنان سيتعمق وسيترافق مع أمطار غزيرة وأحيانا طوفانية تبدأ من ساعات الظهر وتستمر لغاية صباح السبت.
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