بالتفاصيل.. هذا ما دار في سجال ميقاتي والنواب

في أثناء تلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمته في مجلس النواب، قال: "لدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقداً، ولدينا اكثر من مليار دولار، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار. ونحن لن نصرف لأن هذا بداية التأسيس، ويجب أن نتعاون سوياً كما قال سعادة النواب للنهوض في البلد، ويد واحدة لا يمكنها أن تصفق، وليس بامكان المعارضة لوحدها القيام بالحمل، كذلك لا يمكن للدولة أيضا القيام بالحمل لوحدها بل يجب أن نقوم كلنا سويا بالحمل".

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هنا قاطعه النائب سليم عون بسؤال عن صرف الأموال المخصصة للبنان من "حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي"، فأجاب الرئيس ميقاتي: "أموال حقوق السحب الخاصة صرفت خلال وجود الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية.

فتدخل النائب سليم عون وقال: "لقد وعدنا الرئيس ميقاتي في المجلس النيابي بأنه لن يصرف قرشاً من حقوق السحب الخاصة من دون الرجوع إلى محلس النواب".

وسأل النائب الياس بو صعب ما دخل الرئيس عون؟ لقد غادر منذ سنة وثلاثة أشهر وليس لديكم كلام الا عنه، لقد حملتموه ورثتكم منذ سنة 1990 لغاية الآن.

الرئيس ميقاتي: التحسن بدأ بعد مغادرته الرئاسة.

النائب عون: انتم تحملونه ورتتكن من سنة الـ90 وحتى اليوم.

الرئيس بري للنائب عون: لا دخل لك بالأمر.. اجلس..

وهنا توجه الرئيس ميقاتي لرئيس المجلس قائلا لقد استمعت لكل من النواب الكرام لقد اصغيت لكل من النواب بابتسامة، فالرجاء أن يحترموا أنفسهم كما احترمتهم.انا محترم فليحترموا انفسهم.

وهنا قال الرئيس بري للنواب: "لقد تحدث 41 نائبا دون أن يقاطعهم احد فدعوه يكمل كلامه".

وهنا احتج عدد من النواب على مقاطعة رئيس الحكومة وقال النائب فيصل كرامي: "دعوه يكمل ولا يقاطع احد رئيس الحكومة عندما يتحدث".

وقال النائب جهاد الصمد: "ممنوع أن يقاطع احد رئيس الوزراء".

عندها، دعا الرئيس بري الرئيس ميقاتي لمتابعة كلامه.