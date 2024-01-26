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لبنان

مواطنون في الجنوب يتلقون إتّصالات هاتفيّة... ماذا طلب منهم العدوّ الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:16
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عُلم أنّ العدوّ الإسرائيليّ، قام بالإتّصال بسكان أحد المباني، في بلدة الغندوريّة.
 
 
وطلب العدوّ من السكان إخلاء المبنى فوراً، لأنّه يُريد قصفه.
 
 
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