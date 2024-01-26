فرنجيه وعقيلته يستقبلان الاباتي محفوظ

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استقبل رئيس" تيار المرده" سليمان فرنجيه وعقيلته السيدة ريما في دارتهما في بنشعي، الأب العام للرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ يرافقه المدير العام الأب طوني فخري، ورئيس دير مار جرجس عشاش الأب كليم التوني، بحضور الوزيرين السابقين يوسف سعادة وروني عريجي.وكان بحث شامل في مختلف الشؤون الوطنية والكنسية والإجتماعية.كذلك استقبلا مدير فرع جامعة اللويزة في الشمال الأب فرانسوا عقل يرافقه مسؤول مكتب العلاقات العامة ومكتب القبول ريمون خوري و بيار زيادة، وقد تطرق اللقاء الى مختلف الشؤون التربوية والإجتماعية.