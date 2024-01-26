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لبنان

اللجنة الخماسية مستمرّة بالتعاون.. وهذا ما تعمل عليه

Lebanon 24
26-01-2024 | 09:50
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أوضحت مصادر ديبلوماسية مطلعة للـLBCI، أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أمس، شدّد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة.
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وبحسب المصادر، فان الاجتماع دحض كل الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين أصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين.
 
 
وكشف الاجتماع وفقاً للمصادر، أن من يبث هذه الشائعات انما يهدف الى عرقلة اي تقدم في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يفترض ان يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لايجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي.
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